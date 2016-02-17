​Руководство Demirbank опровергло информацию о консолидации с Parabank

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Demirbank опровергло распространенную в СМИ информацию об ожидаемом объединении банка с ОАО Parabank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, Demirbank не вел переговоры о консолидации с указанным банком.

"В последнее время в прессе распространяются сведения об объединении Demirbank с другим банком. Оставаясь верным принципам прозрачности, Demirbank всегда обнародует свои стратегические решения клиентам и СМИ. Хотя между Demirbank и AGBank был подписан протокол намерения, запланированный на 11 февраля процесс консолидации был отменен. После завершения обсуждений по данному процессу консолидации Demirbank не начинал новых переговоров с Parabank", - говорится в заявлении банка.

"В случае начала переговоров об объединении с каким-либо из банков, об этом будет заявлено общественности, партнерам и СМИ", - добавили в Demirbank.