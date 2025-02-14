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Руководство ЦБА позитивно оценивает ход реализации стратегии развития финсектора Азербайджана

Руководство ЦБА позитивно оценивает ход реализации стратегии развития финсектора Азербайджана 10:01
Финансы
14 февраля 2025 г. 10:48
Руководство ЦБА позитивно оценивает ход реализации стратегии развития финсектора Азербайджана

Центральный банк Азербайджана отмечает успешную реализацию стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка (ЦБА) Тогрул Алиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, международные организации позитивно оценивают реформы в финансовом секторе Азербайджана.

Алиев отметил, что стратегия охватывает четыре ключевых направления. Первое — обеспечение устойчивости финансового сектора, его институтов, рынков и инфраструктуры. В 2024 году ЦБА продолжил модернизацию системы регулирования, пересмотрел стандарты корпоративного управления банков и внедрил аналогичные требования для страховых и инвестиционных компаний. Кроме этого, утверждены концепции риск-ориентированного надзора и макропруденциальной политики, а также приняты новые правила для небанковских кредитных организаций.

Второе направление — расширение финансовой доступности и инклюзия. По его словам, для этого были разработаны новые механизмы кредитования, внедрены правила по страхованию жизни заемщиков и создана нормативная база для агентского банкинга. Также утверждена "Зеленая таксономия", запущен Государственный реестр залога движимого имущества и проведены мероприятия по повышению осведомленности в сфере устойчивого финансирования.

Третье направление — цифровизация и внедрение финтех-решений: "В 2023 году вступил в силу закон "О платежных услугах и системах". ЦБА на сегодня выдал лицензии 14 эмитентам электронных денег, 8 платежным организациям и 1 оператору. Продолжается развитие системы мгновенных платежей и внедрение стандартов открытого банкинга. Также запущен специальный режим регулирования инновационных финансовых продуктов, в рамках которого отобраны и проходят тестирование четыре финтех-решения".

Четвертым направлением является защита прав потребителей и финансовая грамотность.

По словам Алиева, реализация этих инициатив способствует созданию инновационной финансовой экосистемы, обеспечению устойчивости сектора и развитию ответственного кредитования.

"Стратегическая цель ЦБА — укрепление роли стабильного финансового сектора в динамично развивающейся экономике страны", добавил он.

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Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: “Maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası” uğurla icra edilir"

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