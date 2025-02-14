Руководство ЦБА позитивно оценивает ход реализации стратегии развития финсектора Азербайджана

10:01

Центральный банк Азербайджана отмечает успешную реализацию стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка (ЦБА) Тогрул Алиев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, международные организации позитивно оценивают реформы в финансовом секторе Азербайджана.

Алиев отметил, что стратегия охватывает четыре ключевых направления. Первое — обеспечение устойчивости финансового сектора, его институтов, рынков и инфраструктуры. В 2024 году ЦБА продолжил модернизацию системы регулирования, пересмотрел стандарты корпоративного управления банков и внедрил аналогичные требования для страховых и инвестиционных компаний. Кроме этого, утверждены концепции риск-ориентированного надзора и макропруденциальной политики, а также приняты новые правила для небанковских кредитных организаций.

Второе направление — расширение финансовой доступности и инклюзия. По его словам, для этого были разработаны новые механизмы кредитования, внедрены правила по страхованию жизни заемщиков и создана нормативная база для агентского банкинга. Также утверждена "Зеленая таксономия", запущен Государственный реестр залога движимого имущества и проведены мероприятия по повышению осведомленности в сфере устойчивого финансирования.

Третье направление — цифровизация и внедрение финтех-решений: "В 2023 году вступил в силу закон "О платежных услугах и системах". ЦБА на сегодня выдал лицензии 14 эмитентам электронных денег, 8 платежным организациям и 1 оператору. Продолжается развитие системы мгновенных платежей и внедрение стандартов открытого банкинга. Также запущен специальный режим регулирования инновационных финансовых продуктов, в рамках которого отобраны и проходят тестирование четыре финтех-решения".

Четвертым направлением является защита прав потребителей и финансовая грамотность.

По словам Алиева, реализация этих инициатив способствует созданию инновационной финансовой экосистемы, обеспечению устойчивости сектора и развитию ответственного кредитования.

"Стратегическая цель ЦБА — укрепление роли стабильного финансового сектора в динамично развивающейся экономике страны", добавил он.