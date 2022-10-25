Глава Центробанка Азербайджана ответил на вопросы депутатов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов и другие члены правления ответили сегодня на вопросы депутатов Милли Меджлиса.

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов и другие члены правления ответили сегодня на вопросы депутатов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, на встрече с руководством ЦБА в Милли Меджлисе обсуждены интересующие депутатов вопросы, в частности денежно-кредитная политика, ставки по кредитам, регулирование банковской сферы, поддержка данной сферы и повышение роли банков в экономике.

"В ближайшее время в данной сфере будет много новшеств. Важно улучшить коммуникацию с общественностью касательно выполненных и предстоящих работ. Мы планируем активизировать усилия в связи с этим", - отметил он.