О нас

Глава Центробанка Азербайджана ответил на вопросы депутатов

Глава Центробанка Азербайджана ответил на вопросы депутатов Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов и другие члены правления ответили сегодня на вопросы депутатов Милли Меджлиса.
Финансы
25 октября 2022 г. 16:24
Глава Центробанка Азербайджана ответил на вопросы депутатов

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов и другие члены правления ответили сегодня на вопросы депутатов Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

По его словам, на встрече с руководством ЦБА в Милли Меджлисе обсуждены интересующие депутатов вопросы, в частности денежно-кредитная политика, ставки по кредитам, регулирование банковской сферы, поддержка данной сферы и повышение роли банков в экономике.

"В ближайшее время в данной сфере будет много новшеств. Важно улучшить коммуникацию с общественностью касательно выполненных и предстоящих работ. Мы планируем активизировать усилия в связи с этим", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Mərkəzi Bankının rəhbəri deputatların suallarını cavablandırıb

Экслюзивные новости

Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi