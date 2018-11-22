Руководитель центра платежных систем Expressbank о новинках в банковской сфере

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Теймур Агакишиев – человек, имеющий опыт работы в банковской сфере более 10 лет и стоявший у истоков развития платежных систем в Азербайджане. Начиная наше интервью с актуальной сегодня темы денежных переводов по системе "Золотая Корона" на пластиковые карты, мы плавно перешли на будущее банков в целом.

- Расскажите про новый проект с системой срочных денежных переводов "Золотая Корона". В чем его преимущества?

- Учитывая все новинки банковского сектора на сегодняшний день, клиентам все меньше хочется ходить в филиалы. Растет популярность интернет-банкинга, мобильных приложений. И в данном контексте, данный проект как никогда к месту, потому что позволяет людям получать перечисленные им по системе денежных переводов деньги на пластиковую карту, не выходя из дома. Причем нет никакой привязки к банку – можно использовать любую карту любого банка страны. Нужно всего лишь перейти по информационной ссылке, которая поступает получателю перевода по смс, в мобильное приложение "Золотой Короны" и ввести в нем имя, фамилию и отчество получателя. Далее необходимо ввести данные карты и после необходимой проверки со стороны банка, деньги зачисляются на карточный счет. Обычно процесс зачисления средств не занимает более двух минут. Производить операцию по данному принципу просто, быстро и удобно.

Вторым этапом, к которому мы готовимся, будет отправка – когда деньги можно будет перевести в другую страну с карты, не выходя из дома и минуя посещение филиала.

- А в чем разница между таким переводом и переводом с карты на карту?

- Для перевода с карты нашей страны на карту другой страны существует множество ограничений, плюс высокие комиссии. Через "Золотую Корону" это сделать значительно проще и дешевле.

- Намечаются ли в будущем подобные проекты с другими платежными системами?

- Обязательно. Пока не буду оглашать названия, но переговоры ведутся и такие проекты точно будут. В целом, будущее за переводами именно по такому принципу.

- Денежные переводы чаще всего делаются нашими земляками, работающими в России, своим семьям, в частности, пожилым родителям, проживающим в регионах, в отдаленных селах. Насколько актуален вопрос подобных digital-решений для пожилой части населения?

- Не только в регионах, даже в Баку карточные и бесконтактные платежи пока на стадии развития. Как поступила в такой же ситуации соседская Грузия, которая является лидером по скорости развития бесконтактных платежей в мире – внедрили систему бесконтактных платежей в транспорте. То есть в любом виде транспорта можно оплатить проезд любой банковской карточкой бесконтактным способом. В России тоже достаточно поднести платежную карточку к турникету метро, например. Таким образом, население быстро привыкает к оплате картами. Вырабатывается привычка.

- Лет 20 назад пластиковые карты были для нас в диковинку, а сейчас мы не можем представить без них свою жизнь. Как Вы думаете, а каково будущее пластиковых карт?

- Ну, чтобы говорить о будущем пластиковых карт, надо сперва обратиться к истокам. Первая пластиковая карта приблизительно в том виде, в котором мы привыкли ее видеть сегодня, появилась еще в 1946-м году, а первая кредитная – в 1951-м. И в течение более чем 60 лет каких-то глобальных изменений в работе карт не было вообще. Первый взрыв произошел в 2005 году, когда был проведен первый бесконтактный платеж. А примерно с 2011 года карты начали уходить в онлайн. Даже такие гиганты как Амазон, или Старбакс, а сейчас уже подтягиваются и Facebook и What’sApp, создают свои платежные решения. И карта – в том виде, в каком мы привыкли ее видеть – уйдет в прошлое в ближайшие 5-7 лет. Карты перестанут существовать физически и превратятся в онлайн-инструмент, и к этому надо привыкать. Мне рассказывали историю, как недавно в одном из наших магазинов молодой человек спросил на кассе, может ли он совершить оплату часами J. Кассирша долго не могла понять о чем идет речь, а речь шла о системе ApplePay. Но в нашей стране осуществляется очень мощная поддержка государства по внедрениюи и развитию современных платежных систем – со стороны Центрального банка и Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Так что, часы, смартфоны, и даже браслеты и кольца со встроенными чипами – это не будущее даже, это уже настоящее. А будущее, это скорее всего биометрика – платеж по отпечатку пальцев, скану сетчатки глаза или голосу. То, что мы видим в фантастических фильмах Голливуда – все очень близко. Вспомните, как совсем недавно обычный сегодня планшет удивлял нас, когда мы видели его в кино.

Банки в целом сегодня отдают больше внимания развитию информационных технологий, денежных переводов и платежных систем. За этим будущее.

- А как обстоят дела с бесконтактными картами в Азербайджане?

- С начала 2017 года все карты, выпущенные Expressbank, как для премиум-семгента, так и для массового сегмента, бесконтактные. Можно даже не доставать карту из кошелька, а только поднести сам кошелек к POS-терминалу.

- А насколько безопасен бесконтактный платеж?

- Настолько же, насколько и контактный, если не требуется вводить пин-код по ним. Есть законодательное ограничение на единовременную сумму бесконтактных платежей – 50 АЗН. На любую покупку, которая стоит выше этой суммы, требуется ввод пин-кода.

- А биометрика, которую Вы прогнозируете – она будет гарантией безопасности?

- Система безопасности тоже развивается. Например, в Южной Африке существует такой метод защиты от грабежа для банкоматов, которые требуют биометрический код: в случае, если человек собирается снять наличность с банкомата, а ему угрожают и требуют отдать деньги, то он может воспользоваться отпечатком другого пальца, который изначально отмечен как знак тревоги. Если разблокировка происходит отпечатком этого пальца, моментально идет сигнал в полицию, которая выезжает на место, а на экране показывается ложный баланс – например, 10 долларов, которые человек может снять и отдать грабителям, которые в скором времени будут задержаны. Благодаря этому методу, количество подобных преступлений сведено к минимуму.

- А что еще ожидает системы денежных переводов в будущем?

- Системы денежных переводов берут свое начало с конца 19 века, но сегодня, как для пластиковых карт, будущее за смартфонами и соцсетями. Можно будет делать переводы по What’sApp, например, с акаунта на акаунт. Будет кнопка "перевести деньги" помимо "отправить сообщение". Инстаграм запустил пилотный проект, по которому человек, имеющий более 500 подписчиков, может заплатить за товар, просто разместив его на своей странице. То есть человек может прийти в магазин, выбрать что-то, сфотографировать и разместить в своем инстаграме. И если количество человек превышает 500, оплата совершается автоматически.

Учитывая теорию поколений, думаю, что молодые ребята сделают глобальный прорыв. Потому что, если для нас наличные и карты еще актуальны, для них все сосредоточено здесь (показывает на свой смартфон).

- Наличные совсем уйдут?

- Не в ближайшее время. Даже в странах, где безналичный расчет максимально развит, невозможно представить человека, у которого нет в кошельке хотя бы небольшой суммы наличными. Деньги заложили фундамент развития цивилизации и день, когда электронные деньги полностью заменят наличные, будет весьма значимым днем в истории.