​Руководитель бакинского офиса Всемирного банка побывала в Информационном агентстве Report

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Глава постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Лариса Лещенко побывала в Информационном агентстве Report. Вначале гостья ознакомилась с деятельностью различных отделов агентства.

Глава постоянного представительства встретилась с главным редактором Информационного агентства Report и сотрудниками экономического отдела.

Главный редактор Мурад Алиев в ходе встречи проинформировал гостью о главных направлениях деятельности агентства, отметив, что Report широко освещает происходящие в регионе и мире экономически процессы, в том числе деятельность международных финансовых организаций.

В свою очередь, Лариса Лещенко отметила, что Всемирный банк отслеживает экономические процессы в Азербайджане.

Представитель Всемирного банка выразила удовлетворение созданными в агентстве Report условиями, пожелав успехов в работе агентства и выразив надежду на широкое сотрудничество в сфере информации в будущем.