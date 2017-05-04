Руфат Асланлы встретился с главами дипломатических представительств в Азербайджане

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства иностранных дел председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы встретился с главами аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств зарубежных стран и международных организаций.

Как передает Report, МИД и Палата надзора за финансовыми рынками распространили совместную информацию по этому поводу.

Р.Асланлы проинформировал присутствующих о работе, проводимой возглавляемой им структурой в направлении рационального обеспечения деятельности финансовых рынков и обязанностях, возложенных на Палату надзора за финансовыми рынками в данной области. На встрече также коснулись ряда других вопросов. Здесь также было отвечено на интересующие представителей дипломатических корпусов вопросы об оказываемых в Азербайджане финансовых услугах.