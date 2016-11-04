Руфат Асланлы: Временная администрация банков получит дополнительные полномочия

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Законопроект об управлении проблемными банками в Азербайджане предусматривает предоставление дополнительных полномочий временной администрации кредитных организаций. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

“Это означает не изменение, а усовершенствование банковского законодательства. Законодательство Азербайджана об урегулировании и контроле за банковской деятельностью не определяет конкретные задачи временного администратора. Нашей целью является предоставление дополнительных полномочий временным администраторам, которые будут назначены в будущем в утерявшие платежеспособность проблемные банки”, - сказал Р.Асланлы.

По его словам, законопроект предусматривает передачу временным администратором здоровых активов и части обязательств проблемного банка другому банку посредством аукциона, а полученные средства направить на мероприятия по оздоровлению банка: “В проект также имеется понятие "мост-банк". Предусматривается передача обязательств проблемного банка "мост-банку", а затем его продажа. Это соответствует передовому мировому опыту”.