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    Руфат Асланлы: Страховые компании должны быть прозрачными

    Руфат Асланлы прокомментировал вопрос опубликования страховыми компаниями финансового отчета один раз в год

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы прокомментировал вопрос относительно опубликования страховыми компаниями финансового отчета один раз в год.

    Как сообщает Report, руководитель Палаты отметил, что требование к страховым компаниям публиковать финансовые показатели четыре раза в год по аналогии с коммерческими банками не имеет юридического обоснования: “Вначале мы должны юридически обосновать требование к страховщикам о ежеквартальных отчетах”.

    Помимо этого, Р.Асланлы отметил, что отчеты страховых компаний должны быть прозрачными. 

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