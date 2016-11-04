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    Руфат Асланлы: Операции на рынке соответствуют среде ведущих мировых рынков капитала

    Совместный с ВБ проект внес вклад в усиление потенциала рынка

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Начало модернизации рынков капитала Азербайджана приходится на 2008-2009 годы, период глобального экономического кризиса. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящей в Баку итоговой конференции, посвященной результатам “Проекта модернизации рынков капитала”, который реализуется правительством Азербайджана и Всемирным банком (ВБ) при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

    По его словам, в рамках проекта определены новые механизмы правового урегулирования рынков капитала, усовершенствована законодательная база. Кроме того, проведены нужные работы для институционального развития рынка, создана необходимая инфраструктура. Вместе с тем, обеспечена стремительная реализация рыночных операций: “Операции на рынке соответствуют среде ведущих мировых рынков капитала, в том числе, Южной Кореи”.

    “Проект обеспечил организационную и операционную поддержку процесса модернизации рынков капитала, поддержал реализацию госпрограммы по развитию рынка ценных бумаг, внес вклад в создание современной правовой и операционной инфраструктуры, усиление потенциала рынка”, - сказал Р.Асланлы. 

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