Руфат Асланлы: Нельзя полностью прощать долги

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году реальное снижение потребительских кредитов составило 2,35 млрд манатов, реструктуризации подверглись 1,2 млрд манатов из 4,2 млрд манатов потребительских кредитов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы: "Мы должны урегулировать ситуацию. Нельзя полностью прощать долги, так как в этих кредитах есть вклады населения. Погашение кредитов является единственным источником возврата депозитов".

"В 2016 году потребительские кредиты сократились на 20%. Это номинальное снижение. Реальное сокращение еще больше, так как до ограничения выдачи валютных потребительских кредитов половина кредитного портфеля была выражена в инвалюте. Реальное снижение потребительских кредитов составило 2,35 млрд манатов, 1,2 млрд манатов из 4,2 млрд манатов потребительских кредитов были реструктуризированы. Это осуществлялось добровольно", - добавил глава Палаты.

"Мы разъясняем банкам, что давлением на клиентов они не смогут ничего добиться. Каждый банк должен опираться на общественное доверие, которое должно быть восстановлено", - сказал Р. Асланлы.