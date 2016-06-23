​Руфат Асланлы: Население больше всего беспокоит страховой сектор

Баку. 23 июня.REPORT.AZ/ За последние 5 лет в страховом секторе Азербайджана достигнуты значительные количественные результаты, выросла роль данного сектора в ВВП. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на стартовавшем сегодня в Баку международном страховом форуме.

Р.Асланлы отметил, что из-за происходящих в экономике процессов снизился спрос на страховые услуги. По его словам, из всех подконтрольных ПНФР сфер население больше всего обеспокоено вопросами, связанными со страховым сектором.

"На сегодняшний день сформировались достаточно эффективные правовые рамки для обеспечения здоровой конкуренции. Еще многое предстоит сделать, однако в целом есть условия для достижения реальных результатов", - заявил он.