Руфат Асланлы: Финансовые услуги все еще малодоступны для населения

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Финансовые услуги все еще остаются дорогими для населения. Как передает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы в ходе обсуждений законопроекта “О кредитных бюро” на проходящем сегодня заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

“Наиболее популярной среди населения финансовой услугой являются банковские кредиты. Однако их количество с каждым месяцем сокращается. Наряду с другими факторами, здесь играет роль и рост себестоимости кредитов. Создание кредитного бюро сократит расходы банков по определению кредитной истории, в результате это приведет к удешевлению банковских кредитов" – отметил он.

Глава Палаты подчеркнул, что сейчас в активах банка основное место занимают кредиты: "Если общий объем банковских активов равен 29 млрд манатам, из них 15 млрд манатов приходится на кредиты, 6 млрд. манатов – на наличные средства, 2-3 млрд манатов – на остальные средства".

"В результате последних мер, предпринятых Палатой, вклады населения начали расти, что говорит о росте доверия к банкам среди населения. Однако кредиты продолжают сокращаться" – добавил. Р.Асланлы.

Отметим, что законопроект “О кредитных бюро” после обсуждений был рекомендован на пленарное заседание.