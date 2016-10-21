Руфат Асланлы: Банки имеют проблемы с реализацией валютных обязательств

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Коммерческие банки Азербайджана имеют проблемы с реализацией обязательств в иностранной валюте. Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

"До девальвации на долю валютных кредитов приходилось 47% банковских кредитов. После двух девальваций объем этих кредитов вырос вдвое в манатном выражении. Поэтому возникли проблемы с их погашением", - подчеркнул Р.Асланлы.

По его словам, банки осуществили это кредитование не за счет собственных ресурсов: "Кредитные вложения составляют 16 млрд манатов. Они привлечены у населения и за счет депозитов для бизнеса. 80% депозитов размещено в валюте. Если банки не смогут получить свои средства обратно, их ожидает судьба Bank Standard. Необходимо системное решение вопроса. Мы предотвратили разрастание проблемы за счет ограничения долларового кредитования. Доходность депозитов в иностранной валюте снизилась до 1%. Вопрос находится в центре нашего внимания".