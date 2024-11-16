Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

В январе-октябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 48 млрд 343 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 26 млрд 472,8 млн манатов, непродовольственных товаров

В январе-октябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 48 млрд 343 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 26 млрд 472,8 млн манатов, непродовольственных товаров - на 21 млрд 870,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7 %, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,9 %, непродовольственным товарам - на 5,9%.

Из средств, потраченных покупателями за 10 месяцев на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 50,5% приходится на продукты питания, 4,3% - на напитки и табачные изделия, 14,2%- на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,8%- на автомобильный бензин и дизельное топливо и пр.

В расчете на душу населения объем оборота розничной торговли в расчете составил 473,9 маната, из них продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - 259,5 маната, непродовольственных товаров - 214,4 маната.