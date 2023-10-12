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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3% В январе-сентябре этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано продукции на 40,9 млрд манатов, что на 3,3% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансы
12 октября 2023 г. 17:36
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос более чем на 3%

В январе-сентябре этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано продукции на 40,9 млрд манатов, что на 3,3% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за тот же период в стране было реализовано продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 23 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 17,9 млрд манатов. За первые 9 месяцев прошлого года цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия выросли на 2%, непродовольственные товары - на 4,8%.

В январе-сентябре этого года из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 51,8% пришлось на продукты питания, 4,3% - на напитки и табачные изделия, 13,4% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,4% - на автобензин и дизельное топливо, 5% - на электротовары и мебель, 2,3% - на фармацевтические препараты и медицинские принадлежности, 1,1% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 16,7% - прочие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

Среднемесячный оборот розничной торговли на душу населения за отчетный период составил 447,7 маната. В среднем житель страны в месяц покупал продовольствие, напитки и табачные изделия на сумму 251,3 маната, непродовольственные товары - на сумму 196,4 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's retail trade turnover soars over 3%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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