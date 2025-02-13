Розничный товарооборот в Азербайджане в январе вырос почти на 4%

В январе в розничной торговой сети Азербайджана потребителям были проданы товары на сумму 4,8 млрд, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 2,6 млрд манатов, непродовольственные товары - на 2,2 млрд манатов.

В январе в розничной торговой сети Азербайджана потребителям были проданы товары на сумму 4,8 млрд, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 2,6 млрд манатов, непродовольственные товары - на 2,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,8%, по непродовольственным товарам - на 6,1%.

В прошлом месяце 49,7% расходов потребителей в розничной сети пришлось на покупку продуктов питания, 4,7% - напитков и табачных изделий, 14,5% - текстильных изделий, одежды и обуви, 5,6% - бензина и дизельного топлива, 4,6% - электротоваров и мебели, 2,3% - фармацевтических товаров и медицинских принадлежностей, 1,3% - компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 17,3% - других непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами частного сектора, выросла на 3,7% и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

В январе розничный товарооборот на душу населения составил 473,5 маната, в том числе 257,8 маната было направлено на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, а 215,7 маната - непродовольственных товаров.