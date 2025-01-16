Розничный товарооборот в Азербайджане в 2024 году вырос почти на 4%

12:25

В 2024 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям были проданы товары на сумму 62,2 млрд, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 34,1 млрд манатов, непродовольственные товары - на 28,1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,9%, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 2,1%, по непродовольственным товарам - на 6,3%.

В 2024 году 50,5% расходов потребителей в розничной сети пришлось на покупку продуктов питания, 4,4% - напитков и табачных изделий, 14,5% - текстильные изделий, одежды и обуви, 5,5% - бензина и дизельного топлива, 4,8% - электротоваров и мебели, 2,2% - фармацевтических товаров и медицинских принадлежностей, 1,2% - компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 16,9% - других непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами, действующих в частном секторе, выросла в 2024 годом на 3,9% и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

В 2024 году среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 508 манат, в том числе 278,8 манат было направлено на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, а 229,2 манат - непродовольственных товаров.