Розничный товарооборот в Азербайджане увеличился почти на 3%

В январе-марте этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 8,8 млрд манатов, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 4 472,1 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 4 371,0 млн манатов - непродовольственные товары. Стоимостный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,4% и 3,1% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,5% средств на продовольственные товары, 5,1% - напитки и табачные изделия, 17,7%- текстильные товары, одежду и обувь, 5,9% - электрические товары и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,2% - другие непродовольственные товары.

За три месяца 18,7% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 48,9% - индивидуальными предпринимателями, 32,4% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 30,8%, физических лиц сократился на 1,2%, рынков и ярмарок – на 3,5%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 298,7 маната, что в номинальном выражении на 9,5 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 151,1 маната, непродовольственных товаров – 147,6 маната.