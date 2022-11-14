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Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3%

Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3% В январе-октябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 40,4 млрд манатов, что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Финансы
14 ноября 2022 г. 12:39
Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3%

В январе-октябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 40,4 млрд манатов, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 22,7 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,7 млрд манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,2 % и 3,6% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года.

За отчетный период население потратило в торговых сетях 51,6 % средств на продовольственные товары, 4,6% - напитки и табачные изделия, 14 % - текстиль, одежду и обувь, 5,7 % - бензин и дизтопливо, 5% - электрические товары и мебель, 2,2% - фармацевтические и медицинские товары, 1% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 15,9% - прочие непродовольственные товары.

Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 3,4%, физических лиц - на 2,1%, рынков и ярмарок на 4,0%.

Объем продаж потребительских товаров в розничной торговой сети на душу населения составил в среднем 401,5 маната в месяц, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - 225,6 маната, непродовольственных товаров - 175,9 маната.

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Версия на английском языке Retail trade turnover in Azerbaijan up by 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3% artıb

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