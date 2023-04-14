Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3%

В январе-марте этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 13 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 5,6 млрд

В январе-марте этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 13 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на 7,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 5,6 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 2,1%, непродовольственных товаров - на 4,1%.

Из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 52,2% приходится на продукты питания, 4,9% - на напитки и табачные изделия, 14,7% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5% - на электротовары и мебель, 2,4% - на фармацевтические и медицинские товары, 1% - на приобретение оборудования, компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 15,3% - других непродовольственных товаров.

Стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, в отчетном периоде увеличилась на 2,8% в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составила 99,6% от общего розничного товарооборота.

За отчетный период в розничной торговой сети один житель страны в среднем потратил в месяц 427,9 маната, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия 244,4 маната, непродовольственные товары - 183,5 маната.