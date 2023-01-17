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Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%

Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3% В 2022 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 52,2 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 29,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 22,8 миллиарда манатов.
Финансы
17 января 2023 г. 12:46
Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%

В 2022 году в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на 52,2 млрд манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 29,4 млрд манатов, непродовольственных товаров - на 22,8 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с 2021 годом оборот розничной торговли вырос на 3,1% в реальном выражении, в том числе на 2,3% по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям и на 4% - по непродовольственным товарам.

В 2022 году из средств, потраченных покупателями на товары в розничной торговой сети, 51,6% пришлось на продукты питания, 4,7%-на напитки и табачные изделия, 14,1%- на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,3%- на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,8%- на электротовары и мебель, 2,2%- на фармацевтику и медицинские принадлежности, 1,1% компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 16,2 % - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализуемых хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, в 2022 году увеличилась на 3% в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

В отчетном году в розничной торговой сети на душу населения пришлось 431,8 маната в месяц, из них 243,2 маната по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям, 188,6 маната - непродовольственным товарам.

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Версия на английском языке Retail trade turnover in Azerbaijan up by over 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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