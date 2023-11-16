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Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%

Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3% В январе-октябре 2023 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 46 173,2 млн манатов, в том числе продовольственных товаров на 25 833,9 млн манатов, непродовольственных товаров
Финансы
16 ноября 2023 г. 11:10
Розничный товарооборот Азербайджана вырос более чем на 3%

В январе-октябре 2023 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 46 173,2 млн манатов, в том числе продовольственных товаров на 25 833,9 млн манатов, непродовольственных товаров на 20 339,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот розничной торговли вырос на 3,4% в реальном выражении, в том числе на 2,2% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 4,9% по непродовольственным товарам.

За 10 месяцев текущего года из средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговой сети, 51,7% приходится на продукты питания, 4,2% - на напитки и табачные изделия, 14% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,5%- на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - на электротовары и мебель, 2,2 % - на фармацевтические и медицинские товары, 1,1%- на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 16,4% - на другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

За последний год оборот розничной торговли вырос на 2,7% по предприятиям в реальном выражении, на 3,5% по индивидуальным предпринимателям, на 3,9% по рынкам и ярмаркам.

За отчетный период в розничной торговой сети один человек покупал в среднем в месяц продовольственные товары, напитки и табачные изделия на 454,9 маната, непродовольственные товары на 254,5 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's retail trade turnover soars over 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 3 %-dən çox artıb

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