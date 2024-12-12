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Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4% В январе-ноябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям были проданы товары на сумму 53 млрд 867,7 млн манатов, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 29 млрд 534,8 млн манатов, непродовольственные товары - на 24
Финансы
12 декабря 2024 г. 12:45
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 4%

В январе-ноябре 2024 года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям были проданы товары на сумму 53 млрд 867,7 млн манатов, в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия на 29 млрд 534,8 млн манатов, непродовольственные товары - на 24 млрд 332,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,8% в годовом выражении, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 2%, по непродовольственным товарам - на 6,1%.

За отчетный период из потраченных потребителями средств 50,6% пришлось на продукты питания, 4,2% - на напитки и табачные изделия, 15% - на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,8% - на бензин и дизельное топливо, 5% - на электротовары и мебель, 2,1% - на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 16,1% - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора за отчетный период, увеличилась в реальном выражении на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 99,7% от общего розничного товарооборота.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

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