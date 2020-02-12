Розничный товарооборот в Азербайджане вырос

В январе этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 3,1 млрд манатов, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 1,6 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 1,5 млрд манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 2,7% и 3,6% по сравнению с аналогичными показателями за 2019 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 44,8% средств на продовольственные товары, 6,1% - напитки и табачные изделия, 17,6% - трикотажные изделия, одежду и обувь, 6,0% - электрические товары и мебель, 5,4% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 18,1% - прочие непродовольственные товары.

Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 28,1%, физических лиц - на 0,8%, рынков и ярмарок сократился на 8,4%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 309,1 маната, что в номинальном выражении на 15,3 маната больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 157,2 маната, непродовольственных товаров – 151,9 маната.