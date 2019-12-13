Розничный товарооборот в Азербайджане вырос на 3,5%

В январе-ноябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на сумму 34,4 млрд манатов, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 17,4 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 17,0 млрд манатов - непродовольственные товары. Суммарный объем реализованных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 3,1% и 3,9% по сравнению с аналогичными показателями за 2018 год.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 316,0 маната, что в номинальном выражении на 15,6 маната больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 159,9 маната, непродовольственных товаров – 156,1 маната.

За 11 месяцев 21,2% потребительских товаров продано торговыми учреждениями, 50,5% - индивидуальными предпринимателями, 28,3% - на рынках и ярмарках. Розничный товарооборот предприятий в реальном выражении вырос на 29,8%, физических лиц - на 2,0%, рынков и ярмарок сократился на 8,0%.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,9% средств на продовольственные товары, 6,1% - электрические товары и мебель, 5,6% - автомобильное топливо, 1,3% - фармацевтические и медицинские товары, 0,8% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,2% - прочие непродовольственные товары.