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Ростом котировок открылись торги на бирже в Гонконге

Ростом котировок открылись торги на бирже в Гонконге Рост котировок акций продолжился на Гонконгской фондовой бирже. Ее главный индекс Hang Seng при открытии торгов поднялся на 457 пунктов (1,76%) и достиг значения 26 474 пункта.
Финансы
10 ноября 2020 г. 07:36
Ростом котировок открылись торги на бирже в Гонконге

Рост котировок акций продолжился на Гонконгской фондовой бирже. Ее главный индекс Hang Seng при открытии торгов поднялся на 457 пунктов (1,76%) и достиг значения 26 474 пункта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют официальные данные этой площадки.

Это самый высокий уровень биржевого индикатора с марта текущего года. Росту деловой активности способствовал оптимизм по поводу перспектив регистрации вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Ее эффективность, как утверждается, составляет 90%. На этом фоне на 16,19% подорожали акции ведущего гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific - до 6,53 гонконгского доллара за бумагу.

На 10% прибавили в весе активы Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) и на 6% - нефтяного гиганта PetroChina, что обусловлено ростом цен на нефть. Более чем на 9,5% улучшились позиции британского банка Standard Chartered и оператора игорного бизнеса в Макао Sands China.

На настроения инвесторов продолжает влиять предполагаемая победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Деловые круги ожидают, что этот политик займет гораздо более примирительный подход в вопросе торговых конфликтов с Китаем, а также по отношению к зарубежным инвесторам.

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