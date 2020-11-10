Ростом котировок открылись торги на бирже в Гонконге

Рост котировок акций продолжился на Гонконгской фондовой бирже. Ее главный индекс Hang Seng при открытии торгов поднялся на 457 пунктов (1,76%) и достиг значения 26 474 пункта.

Рост котировок акций продолжился на Гонконгской фондовой бирже. Ее главный индекс Hang Seng при открытии торгов поднялся на 457 пунктов (1,76%) и достиг значения 26 474 пункта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют официальные данные этой площадки.

Это самый высокий уровень биржевого индикатора с марта текущего года. Росту деловой активности способствовал оптимизм по поводу перспектив регистрации вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Ее эффективность, как утверждается, составляет 90%. На этом фоне на 16,19% подорожали акции ведущего гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific - до 6,53 гонконгского доллара за бумагу.

На 10% прибавили в весе активы Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC) и на 6% - нефтяного гиганта PetroChina, что обусловлено ростом цен на нефть. Более чем на 9,5% улучшились позиции британского банка Standard Chartered и оператора игорного бизнеса в Макао Sands China.

На настроения инвесторов продолжает влиять предполагаемая победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Деловые круги ожидают, что этот политик займет гораздо более примирительный подход в вопросе торговых конфликтов с Китаем, а также по отношению к зарубежным инвесторам.