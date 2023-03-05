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Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов

Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%.
Финансы
5 марта 2023 г. 05:54
Рост ВВП Китая в 2023 году составит пять процентов

Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в 2023 году составят 5%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из обнародованного социально-экономического плана развития страны.

"Рост ВВП Китая составит 5%", - говорится в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению с 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,020 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

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Версия на азербайджанском языке Çinin ÜDM artımı 2023-cü ildə 5 %-ə çatacaq

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