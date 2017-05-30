Рост ВВП Грузии ускорился до 4,2% в январе-апреле

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-апреле 2017 года до 4,2%.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, эти данные приводит Национальная статистическая служба.

Годом ранее эта цифра составила 2,8%. В апреле рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,3% годом ранее и с 5,3% в марте текущего года.

Экономический рост замедлился до 2,2% в 2016 году с 2,9% годом ранее и оказался ниже 3%-ного прогноза правительства на прошлый год.

Ситуация стала несколько улучшаться с января текущего года - экспорт увеличился в январе-апреле на 30% до 788 млн долларов, дефицит торгового баланса сократился на 26,9%, переводы увеличились на 19% - до 396 млн долларов, а лари начал укрепляться по отношению к доллару США.

Правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4% в 2017 году.