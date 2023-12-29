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Рост ставок принес европейским банкам дополнительную прибыль на €110 млрд

Рост ставок принес европейским банкам дополнительную прибыль на €110 млрд В 2023 году чистый доход европейских банков от процентов - сумма, полученная от процентов по кредитам, минус сумма, выплаченная как процент по депозитам, - вырос на 40% благодаря повышению процентных ставок.
Финансы
29 декабря 2023 г. 13:16
Рост ставок принес европейским банкам дополнительную прибыль на €110 млрд

В 2023 году чистый доход европейских банков от процентов - сумма, полученная от процентов по кредитам, минус сумма, выплаченная как процент по депозитам, - вырос на 40% благодаря повышению процентных ставок.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на предварительные подсчеты швейцарского банка UBS.

Согласно подсчетам, рост ставок принес банкам дополнительную прибыль почти на 110 млрд евро. Если в 2021 году, то есть до того, как центробанки начали повышать ключевые ставки, чистый доход европейских банков составлял 270 млрд евро, то в нынешнем году, по подсчетам UBS, он достигнет 378 млрд евро. Благодаря этому банки повысили выплаты дивидендов акционерам: с 90 млрд в 2021 году до 121 млрд евро в текущем году.

Несмотря на рост доходов, рыночная капитализация европейских банков все еще существенно отстает от их американских конкурентов. В числе прочих факторов, негативное влияние на их акции оказывают опасение рецессии, низкий спрос на кредиты, возможное повышение требований к капиталу и рост числа банкротств в начале года.

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