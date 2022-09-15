Рост ненефтяного ВВП Азербайджана до 2026 года ожидается в диапазоне 4,5-5,1%

Согласно подготовленным Министерством экономики Азербайджана показателям макроэкономического прогноза в базовом сценарии на 2023 год и последующие три года, с учетом реального роста ВВП страны на 3,5% в 2022 году рост составит 117,3 млрд манатов, в том чи

Согласно подготовленным Министерством экономики Азербайджана показателям макроэкономического прогноза в базовом сценарии на 2023 год и последующие три года, с учетом реального роста ВВП страны на 3,5% в 2022 году рост составит 117,3 млрд манатов, в том числе объем ненефтяного ВВП - 67,1 млрд манатов (с учетом роста в 7,3%).

Об этом передает Report со ссылкой на Минфин.

Объем ВВП Азербайджана в 2023 году прогнозируется на уровне 105,8 млрд манатов, в 2024 году - 108,4 млрд манатов, в 2025 году - 112,9 млрд манатов, в 2026 году - 118,3 млрд манатов.

По прогнозам, в среднесрочной перспективе объем ненефтяного ВВП в стране к концу 2023 года достигнет 73,1 млрд манатов, в 2024 году – 79,2 млрд манатов, в 2025 году – 85,5 млрд манатов, в 2026 году – 92,3 млрд манатов, а реальный темп роста будет находиться в диапазоне 4,5-5,1%.

"Увеличение добычи газа в Азербайджане в 2023-2024 годах поддержит рост нефтегазового ВВП, что приведет к увеличению реальных темпов роста до 0,2% в 2023 году и 2,6% в 2024 году. Постепенное снижение реальных темпов роста ВВП к 2026 году будет вызвано снижением динамики реальных темпов роста нефтегазового ВВП", - говорится в сообщении министерства.

Согласно прогнозу, снижение объема добычи в 2026 году приведет к снижению нефтегазового ВВП на 1,9%.

В 2026 году доля ненефтяного сектора в ВВП прогнозируется на уровне 78%, а доля нефтяного сектора – 22%.

Эти прогнозы были сделаны с учетом среднегодовой экспортной цены одного барреля нефти на 2023-2026 годы в 50 долларов США.