Рост мировой экономики обновил 7-летний максимум

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Годовой рост мировой экономики за второй квартал текущего года достиг 4,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные банка Morgan Stanley.

По информации, рост мировой экономики во втором квартале окажется на уровне в 4,4%, самом высоком уровне с четвертого квартала 2010 года. Специалисты банка подчеркнули, что темпы роста ВВП некоторых стран оказались для них сюрпризом. Значительные сюрпризы были в Японии и России и меньшие - в Евросоюзе и Великобритании. Экономисты с нетерпением ждут данных о темпах роста экономики Индии и Бразилии за второй квартал.

Напомним, что Fitch ожидает максимальный за восемь лет рост мирового ВВП.