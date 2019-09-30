Рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до восьмилетнего минимума

Рост мирового ВВП в 2020 году замедлится до 2,5%, что является минимумом за последние восемь лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Global Economic Outlook рейтингового агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 года.

"Рост мировой экономики упадет до 2,5% в 2020 году, в последний раз такие низкие темпы роста были зафиксированы в 2012 году", - говорится в отчете.

Агентство также снизило прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п.п. Ожидается, что в 2019 году он составит 2,6% против 3,2% в 2018 году. В 2021 году в Fitch ожидают роста мировой экономики на уровне 2,7%.

Отмечается, что агентство понизило прогноз мирового роста экономики после эскалации торговой войны между США и Китаем, которая, по мнению экспертов агентства, нанесла урон перспективам мировой торговли, а также ослабила поток инвестиций в бизнес. Влияние торговой войны сильно ощущается в странах с открытой экономикой, в том числе в Европе, где дополнительное воздействие оказывают растущие опасения по поводу Brexit "без сделки". Эксперты полагают, что снижение глобального роста в последующие 12-18 месяцев почти полностью обусловлено торговой политикой и вряд ли будет нейтрализовано быстрым и широкомасштабным переходом к смягчению денежно-кредитной политики мировыми центробанками, которое наблюдается в этом году.

В Fitch ожидают, что рост экономики замедлится во всех 20 развитых и развивающихся странах, охваченных анализом, за исключением Японии. В частности, прогнозы роста экономики Китая на 2019 и 2020 годы был пересмотрен в сторону понижения на 0,1 п.п. и 0,3 п.п. соответственно, до 5,7%. В еврозоне рост ВВП в эти годы по прогнозам Fitch составит 1,1%, в США - 2,3% и 1,7% соответственно.