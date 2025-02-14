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Рост экспортных цен в США в январе был максимальным более чем за 2,5 года

Рост экспортных цен в США в январе был максимальным более чем за 2,5 года Индекс цен на экспортируемые из США товары и услуги в январе вырос на максимальные с мая 2022 года 1,3% по сравнению с декабрем.
Финансы
14 февраля 2025 г. 20:22
Рост экспортных цен в США в январе был максимальным более чем за 2,5 года

Индекс цен на экспортируемые из США товары и услуги в январе вырос на максимальные с мая 2022 года 1,3% по сравнению с декабрем.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных министерства труда страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Несельскохозяйственный экспорт подорожал на максимальные с августа 2023 года 1,5%, сельскохозяйственный – подешевел на 0,2%. По сравнению с январем прошлого года экспортные цены увеличились на 2,7% – максимум с декабря 2022 года. В декабре они повысились на 0,5% в помесячном и 2% в годовом выражении.

Между тем индекс импортных цен в январе увеличился на максимальные за девять месяцев 0,3% относительно декабря. Консенсус-прогноз предполагал рост на 0,4%.

Топливо в минувшем месяце подорожало на 3,2%, импортные цены без учета топлива поднялись на 0,1%.

В годовом выражении цены на импорт увеличились на 1,9%. В декабре они повысились на 0,2% месяц к месяцу и на 2,2% год к году.

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