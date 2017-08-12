Рост экономики России во II квартале ускорился до 2,5%

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ ВВП России во II квартале 2017 года ускорился до 2,5% в годовом сравнении после роста на 0,5% в I квартале.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, такую первую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики.

Данные Росстата оказались несколько ниже предварительных расчетов минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП во II квартале на уровне 2,7%. При этом данные Росстата оказались значительно лучше расчетов ЦБ, который оценивал годовой рост ВВП во II квартале на 1,3-1,5%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит в середине сентября.

Помимо этого, по данным минфина, дефицит федерального бюджета России за период с января по июль 2017 года составил 0,8% ВВП.