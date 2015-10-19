​Рост экономики Китая превзошел прогнозы

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Рост экономики Китая в третьем квартале 2015 года превзошел ожидания аналитиков, составив 6,9%. Как сообщает Report, об этом заявило Национальное статистическое управление Китая. Управление отметило положительное влияние на экономику монетарной и финансовой поддержки. В традиционном опросе агентства Bloomberg аналитики предсказывали рост китайской экономики на 6,8%. Хотя рост превзошел ожидания, это наименьший квартальный рост с первого квартала 2009 года. Китайская экономика смогла компенсировать сокращение экспорта и замедление роста перерабатывающей промышленности ростом в сфере обслуживания и потребления. Отметим, что правительство Китая для сохранения темпов роста экономики в 2015 году на целевом уровне 7%, с ноября 2014 года 5 раз уменьшало ключевую ставку и в последние месяцы увеличило инвестиционные расходы.

Отметим, что в прошлом году доля Китая в глобальном ВВП составила 13,3%. Этот показатель 10 лет назад был меньше 5%. Индекс китайской фондовой биржи с 12 июня начал снижение с 5178 пунктов и 27 августа составил 2850 пунктов. Сокращение составило 45%. Сейчас индекс Shanghai Composite несколько оживился и поднялся до уровня 3400 пунктов. Аналитическая группа Report прогнозирует, что после повышения индекса до отметки 3650-3700 пунктов, он вновь начнет снижение и составит 2300-2500 пунктов.