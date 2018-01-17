Рост экономики Азербайджана в прошлом году составил 0,1%

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2017 году объем произведенного резидентами Азербайджана ВВП по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,1% и составил 70 135,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, производство ВВП на душу населения составило 7 205,0 маната или 4 186,3 доллара.

За этот период добавочная стоимость в ненефтяном секторе экономики увеличилась на 2,7% по сравнению с 2016 годом, доля этого сектора в ВВП составила 62,8%. Производство добавочной стоимости в нефтяном секторе снизилось на 5,0%, в ненефтяной промышленности увеличилось на 3,8%.

Доля промышленности в структуре ВВП составила 40,1%, торговли, ремонта транспортных средств - 10,4%, строительства – 9,5%, транспорта и складского хозяйства - 6,8%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,6%, размещения туристов и общественного питания - 2,3%, информации и связи – 1,65%, прочих отраслей – 16,4%.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,3% ВВП.