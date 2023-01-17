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Рост экономики Азербайджана составил почти 5%

Рост экономики Азербайджана составил почти 5% В 2022 году в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на 133,8 млрд манатов или на 4,6% больше, чем в 2021 году.
Финансы
17 января 2023 г. 15:00
Рост экономики Азербайджана составил почти 5%

Объем \валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана составил 133,8 млрд манатов по итогам 2022 года, что на 4,6% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает" Report " со ссылкой на Госкомстат, добавленная стоимость в нефтегазовом секторе снизилась на 2,7%, а в ненефтегазовом выросла на 9,1%.

По данным, 51,1% производства ВВП приходится на промышленность, 8,2% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 4,8% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 4,8% - на строительство, 1,6% - на размещение туристов и общественное питание, 1,4% - на сферы информации и связи, 14,7% - на долю других отраслей. Чистые налоги на продукцию и импорт составляют 7,4% ВВП.

За год ВВП на душу населения в стране вырос на 43,4% и составил 13 292 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's economy grows by about 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 5 %-ə yaxın böyüyüb

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