​Рост добычи нефти в Ливии может отрицательно сказаться на нефтяных ценах

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Новости из Ливии привели к снижению котировок нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в ближайшей перспективе Ливия намерена увеличить объемы экспорта.

Как заявил в интервью агентству глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Мустафа Саналла, в стране создан специальный комитет с целью возобновления работы экспортных терминалов и добычи нефти на месторождениях Sharara и Elephant. После возобновления деятельности этих двух месторождений объем добычи прогнозируется на уровне 440 тыс. баррелей в сутки.

По информации М.Саналлы, добыча может выйти на полную мощность в течение недели после возобновления операций. Работы на месторождениях были приостановлены около года назад из-за угроз безопасности со стороны вооруженных формирований.

Аналитик южнокорейской Samsung Futures Хон Сун Ки отметил, что если Ливия возобновит добычу, это станет еще одним фактором, повышающим излишек нефти на мировом рынке. Он добавил, что влияние геополитической напряженности между Россией и Турцией на нефтяные котировки довольно ограничено.

Аналитическая группа Report считает, что после очередного заседания ОПЕК 3 декабря в Вене будет наблюдаться новый спад цен на нефть, что может привести к падению стоимости Brent до 35 долларов за баррель, WTI - 32 долларов за баррель.