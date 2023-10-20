Рост цены на биткоин с начала недели может составить почти 9%

Стоимость биткоина в пятницу утром повысилась на 3,38%, до 29 295 долларов.

Стоимость биткоина в пятницу утром повысилась на 3,38%, до 29 295 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов криптовалютами биржи Binance.

С начала недели криптовалюта подорожала на 8,9%, что может стать значительным недельным ростом с июня.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 3,45%, в среднем до 29 284 доллара. Динамика везде приводится за сутки.

Наиболее заметный суточный рост на неделе биткоин показал 16 октября - почти на 5%, что стало сильнейшим увеличением за сутки с 21 июня. После незначительного снижения во вторник и среду биткоин вернулся к росту в четверг (на 1,4%) и в пятницу.