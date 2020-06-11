ЦБА: Рост безналичных платежей на 10% позволяет сократить теневую экономику на 5%

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На сегодняшний день в Азербайджане из 8,4 млн пластиковых карт, имеющихся в обороте 1,9 млн карт являются бесконтактными.

Как передает Report, об этом сообщил Фарид Османов, исполнительный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА), комментируя запуск совместно с Visa кампании «Платите мобильным приложением с Visa».

«Более того 28 тысяч POS-терминалов, используемых на данный момент поддерживают оплату с бесконтактными картами или мобильными устройствами с функцией NFC", - сказал Ф.Османов.

По его словам, одним их основных приоритетов для Центробанка Азербайджана является обеспечения развития каналов оплат посредством изучения последних трендов и внедрения инновативных технологий: "В рамках концепции «Безналичный Азербайджан» нами реализуются меры для улучшения условий внедрения безналичных платежей, так как рост безналичных платежей на 10% позволяет сократить теневую экономику на 5%. Это стимулирует нас к активной работе в этом направлении. Одним словом, уверен проведение такого рода кампаний обеспечивает развитие средств безналичных платежей в Азербайджане".

Напомним, что Visa первой запустила программу Visa Token Service в Азербайджане в партнерстве с Международным банком Азербайджана, Kapital Bank и Bank Respublika в 2019 -2020 гг. Visa Token Service - это инновационная технология, которая обеспечивает безопасную среду для продвижения инноваций в онлайн и мобильной коммерции.