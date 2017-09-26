Россию устраивает нефть по 40 долларов

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сальдо счета по текущим операциям России теперь сходится при нефти в 40 долларов за баррель, в то время как несколько лет назад эти цифры составляли 90-100 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом сказал сегодня замминистра финансов России Владимир Колычев в Москве на конференции, организованной Fitch Ratings.

Замминистра отметил, что стране удалось устранить большинство макроэкономических дисбалансов и снизить чувствительность к динамике потоков капитала: "Потенциал роста российской экономики близок к 2%. Доходы бюджета от базовых налогов, не связанных с нефтью и газом, выросли в 2017 году на 6%. Макроэкономическая политика должна быть "скучной", так как она подразумевает низкие ставки, низкую инфляцию, низкие риски и более высокие темпы роста".