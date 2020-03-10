Российский рынок акций начал торги обрушением индексов

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник (после длинных выходных в РФ) резким обвалом ключевых индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи обрушился на 10,06% к предыдущему (пятничному) закрытию до 2 445,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 13,05% до 1 093,79 пункта.

Как передает Report со ссылкой на "Росбалт", об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Как полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «утром российские фондовые индексы и рубль последуют за обвалом на мировых биржах накануне и выйдут в существенный минус». «Под особенно сильным давлением окажутся бумаги нефтяных компаний», — говорится в обзоре эксперта, который добавляет, что «внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный».

При этом аналитики ITI Capital предупреждают, что «волатильность сохранится из-за нефти и коронавируса, в то же время мы не исключаем новых договоренностей по добыче нефти».

В целом, фиксирует старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости в пределах 3,6-4%». «Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 8,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 1,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 1,8%. Японский Nikkei225 прибавил 1,5%», — уточняет эксперт.

На взгляд аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, во вторник «российский рынок будет долго приходить в себя после вчерашних торгов» на международных площадках.