Российский банк подвел итоги первого полугодия

Розничный кредитный портфель российского ВТБ, имеющего дочернюю структуру в Азербайджане, вырос на 29% в годовом выражении и на 1 июля составил 3 трлн рублей (81 млрд манатов).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.

По его словам, рынок в среднем, вырос лишь на 23% - до 16,3 трлн рублей (примерно 440 млрд манатов). Таким образом, доля ВТБ достигла 18,4% по итогам полугодия.

Основной рост был по необеспеченным кредитам, отметил Печатников. Выдача ипотеки выросла на 25% год к году, за первое полугодие было выдано 303 млрд рублей (8 млрд манатов) таких кредитов. При этом ипотечный рынок в целом за год просел на 6%.

Потребительских кредитов ВТБ выдал на 377 млрд рублей (10 млрд манатов), что на 22% больше прошлогоднего показателя, автокредитов - на 5% больше - 36 млрд рублей (1 млрд манатов).

Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 16% в годовом выражении - до 4 трлн рублей (108 млрд долларов). Показатель по рынку в целом увеличился за этот период лишь на 8% - до 29 трлн рублей (783 млрд манатов).