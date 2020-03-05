Российский банк обвинил Украину в незаконной продаже его "дочки"

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, на которое ссылается, в частности, РБК.

В нем отмечается, что сделка состоялась, несмотря на решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций. Они были проданы за 268,7 млн гривен (порядка 10,8 млн долларов США по текущему курсу).

Старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов пообещал, что корпорация будет добиваться компенсации потерь, причем за счет активов Украины в иностранных государствах. «На Украине нет права собственности, только право временного распоряжения активом, которое государство может забрать без решения суда или, как в нашем случае, вопреки решению международного арбитража», — резюмировал И.Краснов.

Ранее на этой неделе стало известно, что арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. В августе 2019 года госкорпорация попросила Стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБа.

«Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал «ВЭБ.РФ» и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе», — сообщили в ВЭБе, чьи данные приводило, в частности, агентство ТАСС.

И.Краснов тогда заявлял об опасениях российской госкорпорации, что власти Украины нарушат обеспечительную меру и спешно проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге. После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.