Россияне смирились с перспективой долгого экономического кризиса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Почти половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться не менее двух лет, либо продлится еще дольше.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство РБК, информацию распространил исследовательский центр "Левада-центр" на основе результатов проведенного опроса.

Согласно результатов опроса, проведенного "Левада-центром" среди 1 600 респондентов в 48 регионах 20–23 января, 22% опрошенных считают, что рецессия в российской экономике будет длиться не менее двух лет.

По словам социолога "Левада-центра" Марины Красильниковой, большинство россиян фактически смирились с долгим кризисом и считают, что в ближайшие годы положение останется неизменным.

Социолог обратила внимание на то, что за последние два года - с декабря 2014-го - количество оптимистов не выросло.

Наоборот, статистика тех, кто говорит, что кризис будет "очень продолжительным, а его последствия будут проявляться на протяжении многих лет", стало больше - с 16% в декабре 2014 года до 22% в январе 2017 года.