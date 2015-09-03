​Россияне потратили 5% доходов на покупку иностранной валюты

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В июле текущего года россияне потратили 4,8% на покупку иностранной валюты. Близкий к этому показатель был зафиксирован в апреле этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике РФ, в июле денежные доходы россиян составили 4,6 трлн. руб. Таким образом, в течение месяца они выросли на 4% при инфляции 0,8%. Эти данные удивили аналитиков, так как реальные зарплаты, пенсии и предпринимательские доходы в этот период не увеличились.

По данным Госкомстата, в июле выросли расходы на потребление товаров и услуг. Россияне потратили на потребление 70,5% всех доходов, 11,9% заработка ушло на накопления.