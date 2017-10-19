Россияне направили 54% новых кредитов на рефинансирование старых

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Россияне за 8 месяцев текущего года направили 54% новых кредитов на погашение старых.

Как сообщает Report, об этом пишут "Известия" со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В то же время в 2014 году данный показатель едва превышал 40%.

"На основании базы данных о 66,5 млн заемщиков, ОКБ оценило долю новых кредитов, которые направляются на рефинансирование оформленных в 2014 году под высокие проценты. Так, данный показатель постоянно рос: в 2015 году он увеличился до 50%, в прошлом году - до 52%. Это говорит о тенденции - россияне целенаправленно гасят старые кредиты за счет новых, более дешевых", - сообщает издание.

Ранее сообщалось, что средний долг потенциальных банкротов России составляет 1,75 млн рублей или 30 170 долларов.