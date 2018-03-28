Россиянам списали 40 млрд долларов долгов в прошлом году

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Приставы списали 2,2 трлн рублей (38,6 млрд долларов) безнадежных долгов россиян в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, это следует из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн руб. из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму", - заявили в ФССП.

Как стало известно, число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн рублей (33,3 млрд долларов).

В прошлом году сообщалось, что более 50% россиян имеют непогашенные кредиты.