 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россиянам списали 40 млрд долларов долгов в прошлом году

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Приставы списали 2,2 трлн рублей (38,6 млрд долларов) безнадежных долгов россиян в прошлом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, это следует из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    "Приставы не смогли взыскать в прошлом году 2,2 трлн руб. из-за отсутствия средств у должников. Поэтому было закрыто 16,9 млн исполнительных производств на эту сумму", - заявили в ФССП.

    Как стало известно, число прекращенных дел о взыскании долгов граждан перед банками увеличилось: в 2016 году было закрыто 14,3 млн дел на 1,9 трлн рублей (33,3 млрд долларов).

    В прошлом году сообщалось, что более 50% россиян имеют непогашенные кредиты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi