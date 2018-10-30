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    Россиян будут оповещать о долгах посредством SMS

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В России могут изменить процедуру информирования россиян об имеющихся долгах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

    По его словам, почта в данном случае не всегда эффективна и требует затрат: "Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг".

    Такое SMS-информирование должно начаться с 1 января 2020 года, добавил Аристов. 

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