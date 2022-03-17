Россия выплатила купоны по евробондам на 117,2 млн долларов

Минфин России выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов США по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное 14 марта.

Минфин России выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов США по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное 14 марта.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", в какой валюте была выплата пока не сообщается. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия постарается погасить свои обязательства в долларах и имеет для этого достаточно валюты. Если же США не проведут платеж, то выплата будет в рублях. По мнению агентства Fitch, это будет означать дефолт.

Проблемы с обслуживанием госдолга в валюте возникли после того, как страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ. По оценкам Минфина, под ограничения попали около половины всех резервов России — 300 млрд долларов США. В силу этого Минфин предупредил, что Россия будет платить по долгам недружественным странам в рублях по курсу Центробанка РФ. Рейтинговое агентство Fitch заявляло, что проведение Россией выплат в рублях будет считаться дефолтом. В таком случае, по оценке агентства Reuters, речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по царским долгам.

Вчера, 16 марта Минфин пообещал погашать обязательства в валюте. Министерство направило в Citibank распоряжение о выплате купонов по еврооблигациям. Платеж должен был пройти в случае разблокировки российских активов в рамках предоставленной лицензии Минфином США, которая разрешает, как минимум до 25 мая, получать инвесторам долговые платежи по суверенным еврооблигациям России.